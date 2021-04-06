Месси - об арбитре матча с «Вальядолидом»: «Он ищет повод, чтобы показать мне жёлтую карточку»

Главная звезда каталонской «Барселоны» Лионель Месси остался недоволен работой арбитра Хайме Латре в поединке 29-го тура чемпионата Испании против «Вальядолида» (1:0).

Как сообщает газета Marca, 33-летнему аргентинцу показалось, что рефери хочет наказать его желтой карточкой. Об этом Месси заявил делегату клуба Карлесу Навалю: «Судья ищет повод, чтобы показать мне предупреждение. Это невероятно».

Стоит отметить, что если бы Лионель получил желтую карточку, то пропустил бы грядущее «эль класико».

«Барселона» занимает второе место в турнирной таблице Примеры, отставая от лидирующего «Атлетико» на один балл. Матч против «Реала» пройдет десятого апреля.