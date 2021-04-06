Чемпионат Испании. Ла Лига 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Месси - об арбитре матча с «Вальядолидом»: «Он ищет повод, чтобы показать мне жёлтую карточку»

06 Апреля 2021, 10:50,

Главная звезда каталонской «Барселоны» Лионель Месси остался недоволен работой арбитра Хайме Латре в поединке 29-го тура чемпионата Испании против «Вальядолида» (1:0).

Как сообщает газета Marca, 33-летнему аргентинцу показалось, что рефери хочет наказать его желтой карточкой. Об этом Месси заявил делегату клуба Карлесу Навалю: «Судья ищет повод, чтобы показать мне предупреждение. Это невероятно».

Стоит отметить, что если бы Лионель получил желтую карточку, то пропустил бы грядущее «эль класико».

«Барселона» занимает второе место в турнирной таблице Примеры, отставая от лидирующего «Атлетико» на один балл. Матч против «Реала» пройдет десятого апреля.

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Лионель Месси
★ Добавьте Евро-Футбол в источники



Читайте также на "Евро-футбол.ру":

Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Экс-игрок «Зенита» обыграл сборную России! Ранее Словакия не смогла справиться с Мальтой и Кипром
Экс-игрок «Зенита» обыграл сборную России! Ранее Словакия не смогла справиться с Мальтой и Кипром
Соболев рвёт и мечет: «Спартак» отомстил «Ростову» Карпина и почти догнал «Зенит»
Соболев рвёт и мечет: «Спартак» отомстил «Ростову» Карпина и почти догнал «Зенит»
Почему сборная России неожиданно проиграла в Словакии
Почему сборная России неожиданно проиграла в Словакии
​«Челси» громко провалился в АПЛ перед четвертьфиналом Лиги чемпионов
​«Челси» громко провалился в АПЛ перед четвертьфиналом Лиги чемпионов
Гол Лукаку в ворота «Болоньи» позволил «Интеру» сделать большой шаг к Скудетто
Гол Лукаку в ворота «Болоньи» позволил «Интеру» сделать большой шаг к Скудетто


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 10000 Обзор Играть
4 Бонус: 5000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 1000 Обзор Играть
7 Бонус: 10000 Обзор Играть
8 Бонус: 19500 Обзор Играть
9 Бонус: 500 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
11 Бонус: 8000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола