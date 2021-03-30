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Агуэро не интересен «Барселоне»

30 Марта 2021, 15:40,

Форвард «Манчестер Сити» Серхио Агуэро станет одним из «лакомых кусков» на летнем трансферном окне. 32-летний аргентинец может присоединиться к любой команде на правах свободного агента, но «Барселоне» он не интересен. Об этом сообщает Diario Sport и El Mundo Deportivo. Ранее предполагалось, что руководство «блауграны» попытается заполучить Агуэро для того, чтобы удержать в команде Лионеля Месси, у которого также завершается срок действия контракта.

Напомним, что Агуэро проводит десятый сезон в Манчестере, забив за это время 257 голов. Впрочем, в этом сезоне его выпустили на поле с первых минут лишь в пяти матчах.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Барселона, Манчестер Сити, Серхио Агуэро
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