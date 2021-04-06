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Ленгле: «Игрок «Вальядолида» ударил Дембеле сзади - чистая красная карточка»

06 Апреля 2021, 10:35,

Защитник каталонской «Барселоны» Клеман Ленгле поделился мнением о вчерашнем поединке против «Вальядолида» (1:0). Француз разобрал эпизод с удалением игрока гостей Оскара Плано в концовке второго тайма.

«Дембеле получил удар, и арбитр быстро вынес решение по эпизоду. Я считаю, что там была чистая красная карточка. Усмана сбили сзади. Больше мне нечего сказать по этому моменту», - приводит слова Ленгле газета Marca.

«Сине-гранатовые» набрали 65 очков и отстают от лидирующего «Атлетико» всего на один балл. Следующий матч «Барселона» сыграет на выезде против мадридского «Реала». Игра пройдет десятого апреля.

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Клеман Ленгле
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