Ленгле: «Игрок «Вальядолида» ударил Дембеле сзади - чистая красная карточка»

Защитник каталонской «Барселоны» Клеман Ленгле поделился мнением о вчерашнем поединке против «Вальядолида» (1:0). Француз разобрал эпизод с удалением игрока гостей Оскара Плано в концовке второго тайма.

«Дембеле получил удар, и арбитр быстро вынес решение по эпизоду. Я считаю, что там была чистая красная карточка. Усмана сбили сзади. Больше мне нечего сказать по этому моменту», - приводит слова Ленгле газета Marca.

«Сине-гранатовые» набрали 65 очков и отстают от лидирующего «Атлетико» всего на один балл. Следующий матч «Барселона» сыграет на выезде против мадридского «Реала». Игра пройдет десятого апреля.