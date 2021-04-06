Мэр Вальядолида - о матче с «Барселоной»: «Это настоящий грабёж, немыслимый позор»

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06 Апреля 2021, 08:08,
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Мэр города Вальядолид Оскар Пуэнте прокомментировал удаление игрока «Вальядолида» в поединке 29-го тура испанской Примеры против каталонской «Барселоны». За 11 минут до окончания основного времени красную карточку получил форвард Оскар Плано.
«Это настоящий грабеж. Немыслимый позор», - гласит сообщение мэра в «Твиттере».
Встреча завершилась минимальной победой «Барселоны» со счетом 1:0. Единственный гол забил нападающий Усман Дембеле на 90-й минуте.
«Сине-гранатовые» набрали 65 очков и отстают от лидирующего «Атлетико» на один балл. «Вальядолид» (27) идет на 16-й строчке.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Барселона, Вальядолид, Оскар Пуэнте
Вот так "уравнивают" шансы в матче арбитры. Такое сплошь и рядом. Потому те, кто говорят, что сильным не подсуживают, могут идти лесом. Реальность диктует другие условия.
Ты адекватный??? Ты эпизод видел? Разве у арбитра не было оснований красную показать?