Чемпионат Испании. Ла Лига 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Мэр Вальядолида - о матче с «Барселоной»: «Это настоящий грабёж, немыслимый позор»

06 Апреля 2021, 08:08,

Мэр города Вальядолид Оскар Пуэнте прокомментировал удаление игрока «Вальядолида» в поединке 29-го тура испанской Примеры против каталонской «Барселоны». За 11 минут до окончания основного времени красную карточку получил форвард Оскар Плано.

«Это настоящий грабеж. Немыслимый позор», - гласит сообщение мэра в «Твиттере».

Встреча завершилась минимальной победой «Барселоны» со счетом 1:0. Единственный гол забил нападающий Усман Дембеле на 90-й минуте.

«Сине-гранатовые» набрали 65 очков и отстают от лидирующего «Атлетико» на один балл. «Вальядолид» (27) идет на 16-й строчке.

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Барселона, Вальядолид, Оскар Пуэнте
★ Добавьте Евро-Футбол в источники



Читайте также на "Евро-футбол.ру":

Комментарии (2)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
0
Super fanat
06 Апреля 2021, 09:54

Вот так "уравнивают" шансы в матче арбитры. Такое сплошь и рядом. Потому те, кто говорят, что сильным не подсуживают, могут идти лесом. Реальность диктует другие условия.

0
375297059505
06 Апреля 2021, 11:19

Ты адекватный??? Ты эпизод видел? Разве у арбитра не было оснований красную показать?

Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Экс-игрок «Зенита» обыграл сборную России! Ранее Словакия не смогла справиться с Мальтой и Кипром
Экс-игрок «Зенита» обыграл сборную России! Ранее Словакия не смогла справиться с Мальтой и Кипром
Соболев рвёт и мечет: «Спартак» отомстил «Ростову» Карпина и почти догнал «Зенит»
Соболев рвёт и мечет: «Спартак» отомстил «Ростову» Карпина и почти догнал «Зенит»
Почему сборная России неожиданно проиграла в Словакии
Почему сборная России неожиданно проиграла в Словакии
​«Челси» громко провалился в АПЛ перед четвертьфиналом Лиги чемпионов
​«Челси» громко провалился в АПЛ перед четвертьфиналом Лиги чемпионов
Гол Лукаку в ворота «Болоньи» позволил «Интеру» сделать большой шаг к Скудетто
Гол Лукаку в ворота «Болоньи» позволил «Интеру» сделать большой шаг к Скудетто


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 10000 Обзор Играть
4 Бонус: 5000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 1000 Обзор Играть
7 Бонус: 10000 Обзор Играть
8 Бонус: 19500 Обзор Играть
9 Бонус: 500 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
11 Бонус: 8000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола