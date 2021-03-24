Колено Фати могут прооперировать в третий раз

В ноябре 2020 года форвард «Барселоны» Ансу Фати получил травму колена и был прооперирован, но до сих пор в клубе затрудняются назвать дату его возвращения на поле. Cat Radio не исключает, что Фати потребуется третья операция на колене, так как восстановление застопорилось, кроме того, Ансу чувствует боль в прооперированном колене.

В текущем сезоне Фати отметился 5 голами в 10 матчах за клуб, а также один мяч в четырех поединках сборной Испании. Конечно же, продолжительное отсутствие скажется на игре Ансу Фати, но в клубе не намерены форсировать его восстановление, чтобы лишний раз не рисковать здоровьем футболиста.