Колено Фати могут прооперировать в третий раз

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24 Марта 2021, 22:44,
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В ноябре 2020 года форвард «Барселоны» Ансу Фати получил травму колена и был прооперирован, но до сих пор в клубе затрудняются назвать дату его возвращения на поле. Cat Radio не исключает, что Фати потребуется третья операция на колене, так как восстановление застопорилось, кроме того, Ансу чувствует боль в прооперированном колене.
В текущем сезоне Фати отметился 5 голами в 10 матчах за клуб, а также один мяч в четырех поединках сборной Испании. Конечно же, продолжительное отсутствие скажется на игре Ансу Фати, но в клубе не намерены форсировать его восстановление, чтобы лишний раз не рисковать здоровьем футболиста.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Барселона, Ансу Фати
Стеклотара, как и Дзаньоло. Понятно короче.
Не хотелось бы,чтобы этот случай опустил Фати до уровня условного Эльче через пару лет
Вот так может вклиниться случай в судьбу таланта.
Очень жаль. Потенциально мог стать (и еще, надеюсь, сможет) очень крутым игроком. Здоровья ему.
вот не повезло парню.....удачи!