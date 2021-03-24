Чемпионат Испании. Ла Лига 2020-2021
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Колено Фати могут прооперировать в третий раз

24 Марта 2021, 22:44,

В ноябре 2020 года форвард «Барселоны» Ансу Фати получил травму колена и был прооперирован, но до сих пор в клубе затрудняются назвать дату его возвращения на поле. Cat Radio не исключает, что Фати потребуется третья операция на колене, так как восстановление застопорилось, кроме того, Ансу чувствует боль в прооперированном колене.

В текущем сезоне Фати отметился 5 голами в 10 матчах за клуб, а также один мяч в четырех поединках сборной Испании. Конечно же, продолжительное отсутствие скажется на игре Ансу Фати, но в клубе не намерены форсировать его восстановление, чтобы лишний раз не рисковать здоровьем футболиста.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Барселона, Ансу Фати
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Комментарии (5)
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0
FORZAYOU
24 Марта 2021, 23:38

Стеклотара, как и Дзаньоло. Понятно короче.

0
Underdog
24 Марта 2021, 23:24

Не хотелось бы,чтобы этот случай опустил Фати до уровня условного Эльче через пару лет

0
779
24 Марта 2021, 23:09

Вот так может вклиниться случай в судьбу таланта.

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1
CELTIC FROST
24 Марта 2021, 23:05

Очень жаль. Потенциально мог стать (и еще, надеюсь, сможет) очень крутым игроком. Здоровья ему.

1
NOBODY
24 Марта 2021, 22:57

вот не повезло парню.....удачи!

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