Клюйверт больше не будет руководить академией «Барселоны»

Новое руководство «Барселоны» постепенно проводит кадровую чистку в клубе. Жоан Лапорта произвел ротацию на должностях главы профессионального спорта клуба и руководителя юридического отдела. Как сообщает Marca, с нового сезона у «сине-гранатовых» будет новый руководитель клубной академии, и Патрика Клюйверта заменит Хосе Рамон Алексанко.

44-летний Клюйверт работал на текущей должности с 2019 года. Голландец шесть лет играл на «Камп Ноу», забив 90 голов в 182 матчах чемпионата Испании и завоевав один чемпионский титул. Алексанко - четырехкратный чемпион страны, ему 64 года.