Чемпионат Испании. Ла Лига 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Клюйверт больше не будет руководить академией «Барселоны»

29 Марта 2021, 23:25,

Новое руководство «Барселоны» постепенно проводит кадровую чистку в клубе. Жоан Лапорта произвел ротацию на должностях главы профессионального спорта клуба и руководителя юридического отдела. Как сообщает Marca, с нового сезона у «сине-гранатовых» будет новый руководитель клубной академии, и Патрика Клюйверта заменит Хосе Рамон Алексанко.

44-летний Клюйверт работал на текущей должности с 2019 года. Голландец шесть лет играл на «Камп Ноу», забив 90 голов в 182 матчах чемпионата Испании и завоевав один чемпионский титул. Алексанко - четырехкратный чемпион страны, ему 64 года.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Барселона, Патрик Клюйверт
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Сборная России заставила понервничать, но выиграла на Мальте
Сборная России заставила понервничать, но выиграла на Мальте
Дубль Дзюбы и дебют Мухина: Россия обыграла Словению в Сочи, единолично возглавив группу отбора на ЧМ-2022
Дубль Дзюбы и дебют Мухина: Россия обыграла Словению в Сочи, единолично возглавив группу отбора на ЧМ-2022
Наказали пижонов: Сборная Украины отыгралась против Франции на выезде
Наказали пижонов: Сборная Украины отыгралась против Франции на выезде
Сильно огорчили: От сборной России на Мальте точно ждали другого
Сильно огорчили: От сборной России на Мальте точно ждали другого
​Мечта превратилась в кошмар: Переход в «Реал» сломал карьеру Азара
​Мечта превратилась в кошмар: Переход в «Реал» сломал карьеру Азара


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 1000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 10000 Обзор Играть
7 Бонус: 19500 Обзор Играть
8 Бонус: 500 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола