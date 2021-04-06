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Куман: «Мы играли не так, как в последних матчах»

06 Апреля 2021, 00:48,

Наставник «Барселоны» Рональд Куман прокомментировал победу над «Вальядолидом» (1:0). Каталонцам удалось забить лишь в самой концовке встречи.

«Это очень важные три очка. Если вы играете здорово и создаете моменты, то вам с большой долей вероятности удастся победить, но сегодня всё было иначе. Мы играли плохо, не так, как в последних матчах, но команда терпела, боролась до последней минуты, забила гол и победила», - цитирует Кумана пресс-служба «Барселоны».

Сегодняшняя победа позволила каталонцам вплотную приблизиться к «Атлетико», отставание «Барселоны» от «матрасников» составляет всего лишь одно очко.

Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Барселона, Рональд Куман
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