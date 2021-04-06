Экс-судья Оливер: «Рефери был несправедлив к «Вальядолиду», фол не тянул на красную карточку»

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06 Апреля 2021, 09:17,
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Экс-судья Андухар Оливер поделился мнением об удалении игрока «Вальядолида» Оскара Плано во вчерашнем поединке 29-го тура чемпионата Испании против каталонской «Барселоны». Футболист получил красную карточку на 79-й минуте.
«Рефери был несправедлив к гостям в этом моменте. Фол на Усмане Дембеле не тянул на красную карточку. Я не увидел там чрезмерной грубости», - приводит слова бывшего арбитра газета Marca.
Напомним, что «Барселона» победила со счетом 1:0. Единственный мяч забил Дембеле на 90-й минуте. Благодаря этому результату подопечные Рональда Кумана вплотную подобрались с мадридскому «Атлетико».
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Барселона, Вальядолид, андухар оливер
А что не так? Играл сзади не в мяч, а, целенаправленно, в ногу, мог нанести серьезную травму... на умотрение арбитра, но фол вполне себе тянул на красную... (если бы просто за майку придержал, то получил бы желтую)
Всё на усмотрение арбитра. Но тогда да, подыграли сильнейшему.