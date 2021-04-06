Экс-судья Оливер: «Рефери был несправедлив к «Вальядолиду», фол не тянул на красную карточку»

Экс-судья Андухар Оливер поделился мнением об удалении игрока «Вальядолида» Оскара Плано во вчерашнем поединке 29-го тура чемпионата Испании против каталонской «Барселоны». Футболист получил красную карточку на 79-й минуте.

«Рефери был несправедлив к гостям в этом моменте. Фол на Усмане Дембеле не тянул на красную карточку. Я не увидел там чрезмерной грубости», - приводит слова бывшего арбитра газета Marca.

Напомним, что «Барселона» победила со счетом 1:0. Единственный мяч забил Дембеле на 90-й минуте. Благодаря этому результату подопечные Рональда Кумана вплотную подобрались с мадридскому «Атлетико».