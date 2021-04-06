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Экс-судья Оливер: «Рефери был несправедлив к «Вальядолиду», фол не тянул на красную карточку»

06 Апреля 2021, 09:17,

Экс-судья Андухар Оливер поделился мнением об удалении игрока «Вальядолида» Оскара Плано во вчерашнем поединке 29-го тура чемпионата Испании против каталонской «Барселоны». Футболист получил красную карточку на 79-й минуте.

«Рефери был несправедлив к гостям в этом моменте. Фол на Усмане Дембеле не тянул на красную карточку. Я не увидел там чрезмерной грубости», - приводит слова бывшего арбитра газета Marca.

Напомним, что «Барселона» победила со счетом 1:0. Единственный мяч забил Дембеле на 90-й минуте. Благодаря этому результату подопечные Рональда Кумана вплотную подобрались с мадридскому «Атлетико».

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Барселона, Вальядолид, андухар оливер
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Комментарии (2)
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0
375297059505
06 Апреля 2021, 11:14

А что не так? Играл сзади не в мяч, а, целенаправленно, в ногу, мог нанести серьезную травму... на умотрение арбитра, но фол вполне себе тянул на красную... (если бы просто за майку придержал, то получил бы желтую)

0
Super fanat
06 Апреля 2021, 09:48

Всё на усмотрение арбитра. Но тогда да, подыграли сильнейшему.

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