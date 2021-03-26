Боль в колене на даёт Фати уснуть

Проблемы со здоровьем талантливого форварда Ансу Фати добавляют головной боли руководству «Барселоны». 18-летний футболист перенес две операции на колене, а на прошлой неделе просыпался в три часа ночи из-за невыносимой боли. Как сообщает El Mundo Deportivo, отец нападающего Бори Фати настаивает на внесение изменений в план реабилитации игрока.

Доктор Рамон Кугат, который отвечает за восстановление Фати, впечатлен отсутствием прогресса, и третья операция на колене все боле вероятна. В текущем сезоне Фати провел 10 матчей и забил пять голов.