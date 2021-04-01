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Фати вспомнил о прошлой серьёзной травме

01 Апреля 2021, 00:18,

Форвард «Барселоны» Ансу Фати упорно работает над возвращением на поле, но восстановление затягивается, так как боли в травмированном колене не уходят.

- Несколько лет назад у меня была серьезная травма - перелом большеберцовой и малоберцовой костей, - написал Фати в «Инстаграме». - Я провел практически год без футбола. На протяжении многих дней моими спутниками были боль и страдания, но также бесценный опыт, с тех пор я ценю различные мелочи. Футбол - моя жизнь, и, невзирая на обстоятельства, у меня всегда будет желание продолжать биться за мечту.

Отметим, что 18-летний талант не играет с 7 ноября и может пропустить остаток сезона.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Барселона, Ансу Фати
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