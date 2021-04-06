Де Йонг: «Это был очень важный матч»

Полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг прокомментировал победу над «Вальядолидом» (1:0).

«Это был очень важный матч, нам удалось вырвать победу в концовке. Всегда тяжело играть после перерыва на игры сборных. Здорово, что нам удалось завоевать три очка», - цитирует де Йонга пресс-служба «Барселоны».

Каталонский клуб набрал шестьдесят пять очков в двадцати девяти турах и расположился на втором месте в турнирной таблице чемпионата Испании. Отставание от лидирующего «Атлетико» составляет всего лишь один зачетный балл. Уже в субботу, десятого апреля, «сине-гранатовые» сыграют в гостях против мадридского «Реала».