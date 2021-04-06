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Де Йонг: «Это был очень важный матч»

06 Апреля 2021, 00:34,

Полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг прокомментировал победу над «Вальядолидом» (1:0).

«Это был очень важный матч, нам удалось вырвать победу в концовке. Всегда тяжело играть после перерыва на игры сборных. Здорово, что нам удалось завоевать три очка», - цитирует де Йонга пресс-служба «Барселоны».

Каталонский клуб набрал шестьдесят пять очков в двадцати девяти турах и расположился на втором месте в турнирной таблице чемпионата Испании. Отставание от лидирующего «Атлетико» составляет всего лишь один зачетный балл. Уже в субботу, десятого апреля, «сине-гранатовые» сыграют в гостях против мадридского «Реала».

Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Барселона, Френки де Йонг
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Комментарии (1)
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Alex1972
06 Апреля 2021, 00:40

Важный, но тупой....

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