Гол Дембеле на 90-й минуте спас «Барселону» от сенсационной потери очков

В заключительном матче 30-го тура «Барселона» принимала «Вальядолид» и с громадным трудом набрала три очка благодаря голу Усмана Дембеле на 90-й минуте после скидки Рональда Араухо к линии вратарской. В первом тайме отметим по попаданию в каркас ворот с каждой стороны, а после перерыва вспоминается парированный опасный удар все того же Дембеле. Отметим и удаление Оскара Плано на 79-й минуте.

Каталонцы набрали очередные три очка и вплотную приблизились к лидирующему «Атлетико».