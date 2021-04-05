Чемпионат Испании. Ла Лига 2020-2021
Сделать ставку
﻿
1

Гол Дембеле на 90-й минуте спас «Барселону» от сенсационной потери очков

05 Апреля 2021, 23:57,

В заключительном матче 30-го тура «Барселона» принимала «Вальядолид» и с громадным трудом набрала три очка благодаря голу Усмана Дембеле на 90-й минуте после скидки Рональда Араухо к линии вратарской. В первом тайме отметим по попаданию в каркас ворот с каждой стороны, а после перерыва вспоминается парированный опасный удар все того же Дембеле. Отметим и удаление Оскара Плано на 79-й минуте.

Каталонцы набрали очередные три очка и вплотную приблизились к лидирующему «Атлетико».

Протокол игры  
Барселона 1:0 Вальядолид
(1:0) Дембеле Усман 90'    
Тер Штеген Марк-Андре Мингеса Оскар   43'   63' (Араухо Рональд (   63') Де Йонг Френки Ленгле Клеман Дест Серджино   87' (Пуч Рикард (   87') Бускетс Серхио   63' (Тринкан Франсишку (   63') Гонсалес Педро   77' (Мориба Илайкс (   77') Альба Жорди Месси Лионель Гризманн Антуан   28'   63' (Брайтвайт Мартин (   63'   84') Дембеле Усман
Запасные: Фирпо Жуниор Пенья Иньяки Юмтити Самуэль Фернандес Матеус Де ла Фуэнте Конрад Пьянич Миралем Тенас Арнау
Масип Хорди   79' Санчес Хавьер Бруно Гонсалес   40' Олаза Лукас Янко Саиди   65' (Эрвиас Пабло (   65') Роке Меса Плано Оскар   79' Алькарас Рубен Начо Мартинес Гвардиола Серхи   73'   77' (Андре Маркос (   77') Кодро Кенан   85' (Рубио Вальдо (   85')
Запасные: Перес Самуэль Рэй Ориоль Куки Хосе Вилья Тони Рубио Мигель Francisco Alvarez2 Моха
05 апреля. Стадион "Камп Ноу" (Барселона).

 

Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Барселона, Вальядолид, Усман Дембеле
★ Добавьте Евро-Футбол в источники



Читайте также на "Евро-футбол.ру":

Комментарии (8)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
7
779
06 Апреля 2021, 00:09
Блин, так нельзя на нервах играть.))) Дембелюша всю сделанную им за 90 минут хрень реабилитировал единственным удачным действием. Весь матч жалел о том, что пришёл этот идиотский перерыв на сборные и теперь придётся нащупывать игру вновь. Лео прежде всего. Всех с нервной, но такой приятной и нужной победой!
3
pol-black
06 Апреля 2021, 00:16

с победой!

4
ARTUR
06 Апреля 2021, 00:07

выиграли что говорится на бровях, с победой , хоть и не очень вразумительной , радости зато было у всех за предельно ))

2
pol-black
06 Апреля 2021, 00:05

не самая лучшая игра в исполнении каталонцев. наверное только оборона неплохо сыграла, и то в отсутствие атакующего настроя противников. Месси ооочень много ошибался, Гриз сыграл снова очень блёкло. Дембеле хоть и забил, но весь матч вытворял невесть что. некого выделить. Педри может смотрелся получше остальных, но ему и нужно. в атаке у Барсы было тухло. во второй половине второго тайма только забегали. арбитр конечно начудил, судейство пипец полный.
ладно, три очка есть и это - главное. перед класико иметь преимущество по очкам всегда хорошо! всех cules - с трудной, натужной, но - победой!

10 000 рублей Получить ФРИБЕТ 10 000 рублей betcity
5 000 рублей Забрать Бонус на ставки parimatch.ru
2
Шарипов Тахир
06 Апреля 2021, 00:05

После такой суперпобеды над достаточно сильной командой Реал Сосьедад сегодняшняя игра с аутсайдером чемпионата - это просто полнейший отстой. С такой игрой Реал М. не обыграть. Сегодня ни точных передач, ни скорости, ни обводки. Месси терял почти каждый мяч, который получал. Фактически случайно отскочили благодаря тому, что Дембеле наконец-то реализовал возможность. В общем - ТУСКЛО на душе перед матчем с Реал М.

3
Bartimeus
06 Апреля 2021, 00:04

Плохая Барса была, особенно по первому тайму. Скорости добавили, но что-то убийственное создано не было. И надо сказать, в этом матче Барсе повезло. Могли дать пеналь+абсолютно левейшее удаление. Фланги ужасны были, все не туда. С креативом огромные проблемы, ничего придумать не смогли, дальние удары опасности не несли. А на себя игру взять никто не мог, Дембеле может только выделялся активностью, но надо еще смелее тогда действовать. Ну и Месси временами, но тоже средне. Гриз дно, не надо его вообще выпускать.
Победа, которая не приносит особой радости. С такой игрой с Мадридом ловить нечего.

1
Шарипов Тахир
06 Апреля 2021, 00:08

Полностью соглашаясь с твоими выводами, хотел бы добавить, что, с моей точки зрения, совершенно не ощущается наличие тренера команды. Ведь настроя на игру у Барсы не было, причем что в первом тайме, что во втором.

0
Bartimeus
06 Апреля 2021, 00:19

Барса всегда тухлая после матчей сборных, по-моему только Лео не уезжал. А он не лучше остальных отыграл, хотя должен был рвать и метать. У многих по 2-3 матча сборных, только на это расчет. Это скорее такая отмазка, но логика тут есть. Настроя не было, да.

Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Экс-игрок «Зенита» обыграл сборную России! Ранее Словакия не смогла справиться с Мальтой и Кипром
Экс-игрок «Зенита» обыграл сборную России! Ранее Словакия не смогла справиться с Мальтой и Кипром
Соболев рвёт и мечет: «Спартак» отомстил «Ростову» Карпина и почти догнал «Зенит»
Соболев рвёт и мечет: «Спартак» отомстил «Ростову» Карпина и почти догнал «Зенит»
Почему сборная России неожиданно проиграла в Словакии
Почему сборная России неожиданно проиграла в Словакии
​«Челси» громко провалился в АПЛ перед четвертьфиналом Лиги чемпионов
​«Челси» громко провалился в АПЛ перед четвертьфиналом Лиги чемпионов
Гол Лукаку в ворота «Болоньи» позволил «Интеру» сделать большой шаг к Скудетто
Гол Лукаку в ворота «Болоньи» позволил «Интеру» сделать большой шаг к Скудетто


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 10000 Обзор Играть
4 Бонус: 5000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 1000 Обзор Играть
7 Бонус: 10000 Обзор Играть
8 Бонус: 19500 Обзор Играть
9 Бонус: 500 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
11 Бонус: 8000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола