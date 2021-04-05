Гол Дембеле на 90-й минуте спас «Барселону» от сенсационной потери очков

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05 Апреля 2021, 23:57,
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В заключительном матче 30-го тура «Барселона» принимала «Вальядолид» и с громадным трудом набрала три очка благодаря голу Усмана Дембеле на 90-й минуте после скидки Рональда Араухо к линии вратарской. В первом тайме отметим по попаданию в каркас ворот с каждой стороны, а после перерыва вспоминается парированный опасный удар все того же Дембеле. Отметим и удаление Оскара Плано на 79-й минуте.
Каталонцы набрали очередные три очка и вплотную приблизились к лидирующему «Атлетико».
Протокол игры
|Барселона
|1:0
|Вальядолид
|(1:0) Дембеле Усман 90'
Тер Штеген Марк-Андре • Мингеса Оскар 43' 63' ( Араухо Рональд ( 63') • Де Йонг Френки • Ленгле Клеман • Дест Серджино 87' ( Пуч Рикард ( 87') • Бускетс Серхио 63' ( Тринкан Франсишку ( 63') • Гонсалес Педро 77' ( Мориба Илайкс ( 77') • Альба Жорди • Месси Лионель • Гризманн Антуан 28' 63' ( Брайтвайт Мартин ( 63' ) • 84'Дембеле Усман
Запасные: Фирпо Жуниор • Пенья Иньяки • Юмтити Самуэль • Фернандес Матеус • Де ла Фуэнте Конрад • Пьянич Миралем • Тенас Арнау
Масип Хорди • 79'Санчес Хавьер • Бруно Гонсалес • 40'Олаза Лукас • Янко Саиди 65' ( Эрвиас Пабло ( 65') • Роке Меса • Плано Оскар • 79'Алькарас Рубен • Начо Мартинес • Гвардиола Серхи 73' 77' ( Андре Маркос ( 77') • Кодро Кенан 85' ( Рубио Вальдо ( 85')
Запасные: Перес Самуэль • Рэй Ориоль • Куки Хосе • Вилья Тони • Рубио Мигель • Francisco Alvarez2 • Моха
05 апреля. Стадион "Камп Ноу" (Барселона).
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Барселона, Вальядолид, Усман Дембеле
с победой!
выиграли что говорится на бровях, с победой , хоть и не очень вразумительной , радости зато было у всех за предельно ))
не самая лучшая игра в исполнении каталонцев. наверное только оборона неплохо сыграла, и то в отсутствие атакующего настроя противников. Месси ооочень много ошибался, Гриз сыграл снова очень блёкло. Дембеле хоть и забил, но весь матч вытворял невесть что. некого выделить. Педри может смотрелся получше остальных, но ему и нужно. в атаке у Барсы было тухло. во второй половине второго тайма только забегали. арбитр конечно начудил, судейство пипец полный.
ладно, три очка есть и это - главное. перед класико иметь преимущество по очкам всегда хорошо! всех cules - с трудной, натужной, но - победой!
После такой суперпобеды над достаточно сильной командой Реал Сосьедад сегодняшняя игра с аутсайдером чемпионата - это просто полнейший отстой. С такой игрой Реал М. не обыграть. Сегодня ни точных передач, ни скорости, ни обводки. Месси терял почти каждый мяч, который получал. Фактически случайно отскочили благодаря тому, что Дембеле наконец-то реализовал возможность. В общем - ТУСКЛО на душе перед матчем с Реал М.
Плохая Барса была, особенно по первому тайму. Скорости добавили, но что-то убийственное создано не было. И надо сказать, в этом матче Барсе повезло. Могли дать пеналь+абсолютно левейшее удаление. Фланги ужасны были, все не туда. С креативом огромные проблемы, ничего придумать не смогли, дальние удары опасности не несли. А на себя игру взять никто не мог, Дембеле может только выделялся активностью, но надо еще смелее тогда действовать. Ну и Месси временами, но тоже средне. Гриз дно, не надо его вообще выпускать.
Победа, которая не приносит особой радости. С такой игрой с Мадридом ловить нечего.
Полностью соглашаясь с твоими выводами, хотел бы добавить, что, с моей точки зрения, совершенно не ощущается наличие тренера команды. Ведь настроя на игру у Барсы не было, причем что в первом тайме, что во втором.
Барса всегда тухлая после матчей сборных, по-моему только Лео не уезжал. А он не лучше остальных отыграл, хотя должен был рвать и метать. У многих по 2-3 матча сборных, только на это расчет. Это скорее такая отмазка, но логика тут есть. Настроя не было, да.