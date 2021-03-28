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Дани Алвес: «Меня называли сумасшедшим после ухода из «Барселоны», но я был прав»

28 Марта 2021, 19:23,

Экс-защитник «Барселоны» Дани Алвес уверен, что был прав, покинув команду в 2016 году, хотя его решение стало неожиданностью для всех. Бразилец объяснил мотивы своего поступка.

- Я не верил в руководство клуба. Позже время показало, что я был прав. Из-за того, что я был «пионером», который пошел против руководства, меня называли сумасшедшим. Но, как всегда, я хороший сумасшедший, - написал Алвес в «Инстаграме», отвечая на вопросы болельщиков.

Что касается традиционного спора о том, кто лучше - Лионель Месси или Криштиану Роналду - бразилец заявил: «Несмотря на величие обоих, фото стоит тысячи слов, разместив ниже снимок, где празднует гол вместе с Месси.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Барселона, Дани Алвес
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