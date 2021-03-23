Чемпионат Испании. Ла Лига 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

На стадионе «Барселоны» будут вакцинировать от коронавируса

23 Марта 2021, 20:42,

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта провёл встречу с министром здравоохранения Испании Альбой Вергес, по итогам которой было решено задействовать домашний стадион «блауграны» в качестве центра вакцинации от коронавируса. Это объявление совпало с рестартом использования препарата АстраЗенека в Испании.

Как и во многих других странах, футбольные стадионы не принимают болельщиков и обзорные туры. Таким образом, они являются идеальным местом для массовой вакцинации, учитывая инфраструктуру и географическое положение.

Как сообщает Marca, подобные планы вынашивались еще зимой, но были отложены до президентских выборов в каталонском гранде.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Барселона, Жоан Лапорта
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Клопп против Зидана, Левандовски против Мбаппе: Кто пройдёт в полуфинал Лиги чемпионов
Клопп против Зидана, Левандовски против Мбаппе: Кто пройдёт в полуфинал Лиги чемпионов
«Бавария» против «ПСЖ» и другие пары 1/4 финала Лиги чемпионов
«Бавария» против «ПСЖ» и другие пары 1/4 финала Лиги чемпионов
«МЮ» в скучном поединке победил в гостях «Милан» и прошёл дальше
«МЮ» в скучном поединке победил в гостях «Милан» и прошёл дальше
Запоротый пенальти Дзюбы, удаление Ахметова, ВАР, дуплет Вендела и хороший дебют Бохинена: «Зенит» показал ЦСКА, кто в Премьер-лиге главный
Запоротый пенальти Дзюбы, удаление Ахметова, ВАР, дуплет Вендела и хороший дебют Бохинена: «Зенит» показал ЦСКА, кто в Премьер-лиге главный
«Беневенто» сенсационно обыграл «Ювентус», единственный гол забил Гайч
«Беневенто» сенсационно обыграл «Ювентус», единственный гол забил Гайч


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 1000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 10000 Обзор Играть
7 Бонус: 19500 Обзор Играть
8 Бонус: 500 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола