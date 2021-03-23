На стадионе «Барселоны» будут вакцинировать от коронавируса

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта провёл встречу с министром здравоохранения Испании Альбой Вергес, по итогам которой было решено задействовать домашний стадион «блауграны» в качестве центра вакцинации от коронавируса. Это объявление совпало с рестартом использования препарата АстраЗенека в Испании.

Как и во многих других странах, футбольные стадионы не принимают болельщиков и обзорные туры. Таким образом, они являются идеальным местом для массовой вакцинации, учитывая инфраструктуру и географическое положение.

Как сообщает Marca, подобные планы вынашивались еще зимой, но были отложены до президентских выборов в каталонском гранде.