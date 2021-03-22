Абидаль выступал за то, чтобы «Барселону» возглавил Почеттино

Экс-директор «Барселоны» Эрик Абидаль выступал за то, чтобы команду тренировал Маурисио Почеттино, который недавно получил работу в «ПСЖ». Год назад каталонцы уволили Эрнесто Вальверде и назначили на его место Кике Сетьена.

- В моем шорт-листе были Маурисио Почеттино, Кике Сетьен, Макс Аллегри и Хави Эрнандес. Назначили Кике, но я был уверен, что лучший среди них именно Почеттино. Я настаивал перед правлением, что нам нужен лучший специалист на рынке, и мне не интересна политика и то, что он был в «Эспаньоле». Проблема была в эго отдельных людей, они сказали «нет», так как он «не уважает клуб».

Сетьен неудачно провел заключительную часть сезона, и «Барселона» упустила титул. В новый сезон «сине-гранатовых» повел Рональд Куман.