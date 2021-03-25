Бэмфорд: «Усман Дембеле болеет за «Лидс» и смотрит каждый матч»

Форварда «Лидса» Патрик Бэмфорд назвал имя известного действующего футболиста, который оказался болельщиком его команды. В интервью клубной пресс-службе заявил, что после матча с «Фулхэмом» Илан Меслье попросил у него футболку.

На вопрос Бэмфорда для кого Меслье просит футболку, тот ответил, что для «Дембеле, парня из «Барселоны». Патрик удивился, но Меслье продолжил: «да, он хочет твою футболку и форму Калвина Филлипса, потому что он заядлый болельщик «Лидса» и смотрит каждый матч команды».

Бэмфорд добавил, что в ответ запросил футболку от Дембеле и получил ее с автографом Усмана.