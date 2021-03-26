Пуйоль: «Месси в лучшем месте»

Легенда «Барселоны» Карлес Пуйоль уверен, что у форварда «блауграны» Лионеля Месси всё хорошо, несмотря на недавнее желание сменить место работы.

- Я недавно с ним разговаривал, когда он повторил рекорд Хави. Я увидел, что он полон энтузиазма. Считаю, что он в лучшем месте. Но каждый человек сам решает, что для него лучше, и мы должны понять и уважать решение, которое он примет, - заявил Пуйоль RAC 1.

Также экс-лидер «Барселоны» считает успешной работу Рональда Кумана на посту главного тренера и уверен, что его подопечные счастливы: «Он хорошо трудится, заслуживает доверия и уважения. А в конце сезона можно будет дать оценку»