​Куман: «В ноябре представить не могли, что будем бороться за чемпионство»

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман заявил о том, что руководители клуба довольны его работой.

«Чувствую ли я поддержку руководства? Да, новые руководители очень довольны. Но это нормально после изменений с нашей стороны. В ноябре мы представить не могли, что будем бороться за чемпионство, и что будем находиться в одной победе от завоевания Кубка Испании», - высказался Куман на пресс-конференции.

На текущий момент «Барселона» занимает второе место в турнирной таблице испанского чемпионата, отставая от лидирующего «Атлетико» на четыре зачётных балла. В понедельник каталонцы сыграют против «Вальядолида».