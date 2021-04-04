Чемпионат Испании. Ла Лига 2020-2021
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​Куман: «В ноябре представить не могли, что будем бороться за чемпионство»

04 Апреля 2021, 15:57,

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман заявил о том, что руководители клуба довольны его работой.

«Чувствую ли я поддержку руководства? Да, новые руководители очень довольны. Но это нормально после изменений с нашей стороны. В ноябре мы представить не могли, что будем бороться за чемпионство, и что будем находиться в одной победе от завоевания Кубка Испании», - высказался Куман на пресс-конференции.

На текущий момент «Барселона» занимает второе место в турнирной таблице испанского чемпионата, отставая от лидирующего «Атлетико» на четыре зачётных балла. В понедельник каталонцы сыграют против «Вальядолида».

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Барселона, Рональд Куман
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