Бывший игрок «Интера»: «Шкриньяра надо лишать капитанской повязки»

Как и «Милан», «Интер» также закончил первый круг чемпионата Италии на минорной ноте - подопечные Симоне Индзаги проиграли дома «Эмполи». Подобный исход во многом был предопределен удалением с поля капитана «Интера» Милана Шкриньяра. Бывший футболист «Интера» Андреа Мандорлини считает, что Шкриньяра, который увидел красную карточку еще в первом тайме (а с «Интером» этого не случалось почти пять лет), должен быть разжалован из капитанов.

- Если он сделал такое в своей первой же игре в капитанской повязке, то, я думаю, ему не стоит давать ее больше, - цитирует слова Мандорлини TuttomercatoWeb.