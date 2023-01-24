Чалханоглу: «Мы должны продолжать сражаться»

«Интер» потерпел шестое поражение в сезоне, неудача постигла подопечных Симоне Индзаги в домашнем матче против «Эмполи». После победы над «Наполи» в шестнадцатом туре «Интер» начало лихорадить - помимо этого поражения, была еще и ничья с «Монцей». Невеселый результат прокомментировал турецкий полузащитник «Интера» Хакан Чалханоглу, который похвалил соперника:

- Соперник предложил техничный и хороший футбол. У нас возникли сложности с самого начала игры, она шла далеко не так, как с «Миланом». Очень жаль фанатов, которые повалили на стадион после победы в Суперкубке, а мы их расстроили. Мы уступаем лидеру уже 13 очков, это много, но мы должны сражаться и не останавливаться, - цитирует слова Чалханоглу fcinter1908.it.