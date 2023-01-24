«Интер» не получал красную карточку в первом тайме матча Серии А почти пять лет

Неудачно завершился для миланского «Интера» первый круг итальянского чемпионата Серии А - в девятнадцатом туре команда Симоне Индзаги проиграла «Эмполи» с минимальным счетом, это было шестое поражение в сезоне для «Интера». Важным моментом, предопределившим неудачу фаворита, стало удаление Милана Шкриньяра еще в первом тайме матча.

Как оказалось, красную карточку в первом тайме матча Серии А игрок «Интера» не получал почти пять лет, в последний раз что-то подобное случилось 28 апреля 2018 года - тогда красную карточку в первой половине встречи с туринским «Ювентусом» увидел перед собой Матиас Весино.