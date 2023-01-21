«Барселона» попробует арендовать Брозовича

Каталонская «Барселона» постарается арендовать у миланского «Интера» полузащитника Марсело Брозовича. По информации от Mundo Deportivo, «сине-гранатовые» хотят заключить сделку на правах аренды с правом выкупа в конце сезона.

Ранее рассматривался вариант обмена с «Интером» на полузащитника Франка Кесси, который в этом сезоне получает мало игровой практики. Тем не менее, ивуариец пока не спешит уходить и наверняка останется до конца кампании.

Напомним, Брозович в этом сезоне часто подвергается травмам. На счету 30-летнего хорвата два гола в нынешнем розыгрыше итальянской Серии А.