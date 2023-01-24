Автор гола «Эмполи»: «А я болею за «Милан»

В девятнадцатом туре чемпионата Италии «Эмполи» удалось взять три очка в Милане, где команда благодаря голу Томмазо Бальданци обыграла «Интер». Автор единственного мяча «Эмполи», комментируя итоги игры, дал понять, что он в детстве болел за «Милан», следовательно, обыграть «Интер» ему было особенно приятно.

- Мы и так проводим хороший чемпионат, а сейчас обыграли «Интер». У нас есть все поводы для радости. В детстве я болел за «Милан», выиграть сейчас у «Интера» потому особенно приятно, - цитирует слова Бальданци fcinter1908.it.

В следующем туре «Эмполи» предстоит сразиться с «Торино».