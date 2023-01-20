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Чемпионат Италии. Серия А

Агент Мартинеса: «Интер - команда его сердца»

20 Января 2023 • 00:01 Комментировать
Интер Милан
...
Эмполи
1 1.28 X 5.80 2 10.00
23.01 22:45

Алехандро Каманьо, агент аргентинского нападающего миланского «Интера» Лаутаро Мартинеса, прокомментировал состояние своего игрока в Серии А.

«Интер - команда его сердца, он хочет выиграть всё в этой футболке. Выигранный чемпионат мира дал ему дополнительное желание побеждать. Он в порядке, он готов к чемпионству, он верит в Скудетто», - приводит слова Каманьо FCINTER1908.

На чемпионате мира – 2022 в Катаре национальная сборная Аргентины выиграла золотые медали. Немаленькие силы к этому триумфу приложил и Лаутаро Мартинес.

В чемпионате Италии «Интер» находится на четвёртой строчке и отстаёт от лидера, «Наполи», на десять баллов.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Серия А Алехандро Каманьо Чемпионат Италии Лаутаро Мартинес
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ИНТЕР МИЛАН ЭМПОЛИ
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