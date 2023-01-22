Агент де Врея заявил об интересе к игроку со стороны клубов Ла Лиги

Агент Стефана де Врея признал, что у защитника есть множество вариантов продолжения карьеры.

Действующий контракт нидерландского футболиста с «Интером» истекает через полгода, и руководство «нерадзурри» надеется оформить новый договор, однако сделать это будет не так просто.

«Представители «Интера» звонили мне с целью ускорить процесс продления контракта. Он готов остаться в Милане, но есть и другие клубы – в особенности испанские, – которые заинтересованы в его услугах», – цитирует Rai Sport представителя 30-летнего центрбека.

В нынешнем сезоне Стефан де Врей провёл за «Интер» 18 матчей, записав на свой счёт один гол.