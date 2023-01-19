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Чемпионат Италии. Серия А

«Интер» скоро начнёт переговоры с Чалханоглу по новому контракту

19 Января 2023 • 11:59 Комментировать
Интер Милан
...
Эмполи
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23.01 22:45

Миланский «Интер» намерен в скором времени начать переговоры по продлению контракта со своим полузащитником Хаканом Чалханоглу. Об этом сообщает итальянский журналист Николо Скира в своих социальных сетях.

Напомним, действующее соглашение Чалханоглу с «нерадзурри» истекает в конце следующего сезона. Турок прибыл на «Джузеппе Меацца» летом 2021 года после ухода из «Милана» на правах свободного агента. Футболист с тех пор успел выиграть с командой кубок и суперкубок Италии.

В данный момент на счету Чалханоглу два гола и четыре результативные передачи в чемпионате Италии. В феврале полузащитнику исполнится 29 лет.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Хакан Чалханоглу
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ИНТЕР МИЛАН ЭМПОЛИ
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