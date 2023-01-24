«Борьба за Скудетто закончена» - Моратти не ожидал поражения «Интера» от «Эмполи»

В 19-м туре Серии А «Интер» проиграл в домашнем матче «Эмполи», и это было уже шестое поражение в первом круге. Произошедшим очень разочарован Массимо Моратти - бывший президент миланского клуба, управлявший им с 1995 по 2014 год.

- Совершенно неожиданное поражение после триумфа в Суперкубке Италии. Я думаю, что гонка за Скудетто закончена для «Интера», но чемпионат надо заканчивать достойно. А «Наполи» проводит свой, особенный чемпионат. Я бы купил у них Осимхена, он невероятен, - цитирует слова Моратти fcinter1908.it.

В следующем, двадцатом туре Серии А, «Интер» сыграет в гостях с «Кремонезе».