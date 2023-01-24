«Интер» уступил «Эмполи», проведя больше тайма вдесятером

В 19-м туре Серии А «Интер» принимал «Эмполи», середняков чемпионата Италии. Для «нерадзурри» игра сложилась непросто из-за двух желтых карточек Милана Шкриньяра к 40-й минуте. В целом за первый час игры команды ненадолго оживились в середине первого тайма, обменявшись хорошими ударами. А вот на 66-й минуте прошла контратака у гостей, Недим Байрами прорвался справа и сыграл к линии штрафной на Томмазо Бальданци, который тут же открыл счет. «Интер» ответил отличным ударом Эдина Джеко с близкого расстояния, но все же промах, а также после подачи углового Стефан де Врей зарядил в перекладину.
0:1, «Интер» делит третье место с «Ромой», соперник вышел на девятое место.
Протокол игры
|66'Бальданци Томмазо (0:1)
Онана Андре•Шкриньяр Милан 25'• 40'Де Врей Стефан•Бастони Алессандро•Дармиан Маттео72' (Госенс Робин (72') •Димарко Федерико72' (Аслани Кристьян (72') •Барелла Николо 68'72' (Джеко Эдин (72') • 89'Чалханоглу Хакан•Мхитарян Генрих77' (Лукаку Ромелу (77') •Мартинес Лаутаро•Корреа Хоакин46' (Белланова Рауль (46')
Викарио Гульельмо•Эбюэхи Тайронн•Де Винтер Кони•Луперто Себастьяно•Паризи Фабьяно• 45'Акпа-Акпро Жан-Даниэль 31'46' (Хаас Николас (46') •Хендерсон Лиам 30'74' (Сатриано Мартин (74') •Бандинелли Филиппо•Камбьяги Николо64' (Бальданци Томмазо (64') •Байрами Недим74' (Фаццини Якопо (74') •Капуто Франческо
23 января. Стадион "Сан-Сиро" (Милан).
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