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Чемпионат Италии. Серия А

«Интер» уступил «Эмполи», проведя больше тайма вдесятером

24 Января 2023 • 00:42 Комментировать (1)
Интер Милан
0:1
Эмполи
окончен

В 19-м туре Серии А «Интер» принимал «Эмполи», середняков чемпионата Италии. Для «нерадзурри» игра сложилась непросто из-за двух желтых карточек Милана Шкриньяра к 40-й минуте. В целом за первый час игры команды ненадолго оживились в середине первого тайма, обменявшись хорошими ударами. А вот на 66-й минуте прошла контратака у гостей, Недим Байрами прорвался справа и сыграл к линии штрафной на Томмазо Бальданци, который тут же открыл счет. «Интер» ответил отличным ударом Эдина Джеко с близкого расстояния, но все же промах, а также после подачи углового Стефан де Врей зарядил в перекладину.

0:1, «Интер» делит третье место с «Ромой», соперник вышел на девятое место.

Протокол игры  
Интер Милан0:1Эмполи
  66'Бальданци Томмазо (0:1)
Онана АндреШкриньяр Милан  25'  40'Де Врей СтефанБастони АлессандроДармиан Маттео 72' (Госенс Робин ( 72') Димарко Федерико 72' (Аслани Кристьян ( 72') Барелла Николо  68' 72' (Джеко Эдин ( 72'  89') Чалханоглу ХаканМхитарян Генрих 77' (Лукаку Ромелу ( 77') Мартинес ЛаутароКорреа Хоакин 46' (Белланова Рауль ( 46')
Запасные: Карбони ВалентинДзанотти МаттиаБразао ГабриэльКордац АлексКуратоло ДеннисГальярдини РобертоД'Амброзио ДанилоАчерби ФранческоДюмфрис Дензел
Викарио ГульельмоЭбюэхи ТайроннДе Винтер КониЛуперто СебастьяноПаризи Фабьяно  45'Акпа-Акпро Жан-Даниэль  31' 46' (Хаас Николас ( 46') Хендерсон Лиам  30' 74' (Сатриано Мартин ( 74') Бандинелли ФилиппоКамбьяги Николо 64' (Бальданци Томмазо ( 64') Байрами Недим 74' (Фаццини Якопо ( 74') Капуто Франческо
Запасные: Дельи Инноченти ДуччоВалюкевич СебастьянСтоянович ПетарНабиан ЭркулануКакаче ЛибератоПеризан СамуэлеУйкани СамирГуарино Габриэль
23 января. Стадион "Сан-Сиро" (Милан).

 

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FORZAYOU
24 Января 2023 в 00:49
Команда из Китая проиграла итальянской команде. Всё чётко)
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