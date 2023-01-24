«Интер» уступил «Эмполи», проведя больше тайма вдесятером

В 19-м туре Серии А «Интер» принимал «Эмполи», середняков чемпионата Италии. Для «нерадзурри» игра сложилась непросто из-за двух желтых карточек Милана Шкриньяра к 40-й минуте. В целом за первый час игры команды ненадолго оживились в середине первого тайма, обменявшись хорошими ударами. А вот на 66-й минуте прошла контратака у гостей, Недим Байрами прорвался справа и сыграл к линии штрафной на Томмазо Бальданци, который тут же открыл счет. «Интер» ответил отличным ударом Эдина Джеко с близкого расстояния, но все же промах, а также после подачи углового Стефан де Врей зарядил в перекладину.

0:1, «Интер» делит третье место с «Ромой», соперник вышел на девятое место.