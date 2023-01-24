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Чемпионат Италии. Серия А

Симоне Индзаги: «Происходили странные вещи»

24 Января 2023 • 02:24 Комментировать
Интер Милан
0:1
Эмполи
окончен

«Интер» потерпел шестое поражение в сезоне, неудача постигла подопечных Симоне Индзаги в домашнем матче против «Эмполи». После победы над «Наполи» в шестнадцатом туре «Интер» начало лихорадить - помимо этого поражения, была еще и ничья с «Монцей». С другой стороны, на минувшей неделе «Интер» взял Суперкубок Италии. Неровные выступления своих подопечных прокомментировал наставник команды Симоне Индзаги.

- В последних матчах у нас слишком много нервозности, и не только по нашей вине - происходили странные вещи. Заканчиваем первый круг с 37 очками, шесть поражений это много, но мы должны сражаться до конца, - цитирует слова наставника fcinter1908.it. 

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Эмполи Симоне Индзаги
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