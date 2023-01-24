Кассано уверен в том, что летом Симоне Индзаги «попросят вон» из «Интера»

Бывший нападающий миланского «Интера», а также «Ромы» и мадридского «Реала», Антонио Кассано, уверен в том, что летом клуб расстанется с Симоне Индзаги - своим главным наставником. К такому выводу Кассано пришел после того, как в 19-м туре Серии А «Интер» проиграл в домашнем матче «Эмполи», и это было уже шестое поражение в первом круге.

- Скудетто - все. Говорят, что Пиоли в кризисе, а что тогда говорить об Индзаги? Состав его команды в три раза сильнее, и что мы видим? Думаю, что «Интеру» пора принимать решения, упущенный титул в прошлом году, неудача в этом. Думаю, что летом эти решения будут приняты, - цитирует Кассано fcinter1908.it.