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Чемпионат Италии. Серия А

Дзенга: «Эмполи» провёл сильный матч»

24 Января 2023 • 18:43 Комментировать
Интер Милан
0:1
Эмполи
окончен

В 19-м туре Серии А «Интер» проиграл в домашнем матче «Эмполи», и это было уже шестое поражение в первом круге. Бывший голкипер клуба Вальтер Дзенга, защищавший ворота «Интера» в конце 80-х годов прошлого столетия, воздал должное сопернику - по его словам, набравший 25 очков за первый круг «Эмполи» - это крепкий орешек.

- С первого тайма было видно, что «Эмполи» хорош, команда провела сильный матч. Гола можно было избежать, Бальданци пробил практически по центру. Онана не спас, но такое может случиться, - цитирует слова Дзенги fcinter1908.it.

В следующем, двадцатом туре Серии А, «Интер» сыграет в гостях с «Кремонезе».

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Эмполи Вальтер Дзенга
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