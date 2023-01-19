Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

В Италии оценили вероятность ухода Шкриньяра из «Интера»

19 Января 2023 • 20:15 Комментировать
Интер Милан
...
Эмполи
1 1.28 X 5.80 2 10.00
23.01 22:45

Центральный защитник «Интера» Милан Шкриньяр всё ещё не определился с будущим.

Руководство «нерадзурри» не первый месяц ведёт переговоры со словаком, но пока безрезультатно. Действующее соглашение Шкриньяра истекает через полгода, и в клубе не хотели бы, чтобы игрок ушёл летом в качестве свободного агента. По информации La Gazzetta dello Sport, 27-летний центрбек может дать ответ на последнее предложение «Интера» в самое ближайшее время, однако прямо сейчас шансы на его уход в нынешнем году оцениваются более чем в 50%.

Интерес к Милану Шкриньяру проявляют «Пари Сен-Жермен», «Челси» и «Тоттенхэм».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Милан Шкриньяр
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ИНТЕР МИЛАН ЭМПОЛИ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 19 Января
20:15 · Италия. Серия А
В Италии оценили вероятность ухода Шкриньяра из «Интера»
20:08 · Италия. Серия А
«Фиорентина» готова продать Йовича спустя всего полгода после его прихода из «Реала»
19:41 · Италия. Серия А
​Моратти жалеет о трансферах Пирло и Зеедорфа в «Милан»
19:33 · Италия. Серия А
​Раскрыта проблема в переговорах Леау с «Миланом» слухи
18:40 · Англия. Премьер-лига
​«Манчестер Юнайтед» выбирает между двумя форвардами слухи
15:42 · Италия. Серия А
«Лилль» может перехватить Шомуродова у «Торино»
15:34 · Италия. Серия А
​Дзаньоло решил уходить из «Ромы»
15:26 · Италия. Серия А
​Контракт Матича может автоматически продлиться уже в воскресенье
15:19 · Италия. Серия А
​Наингголан и «Кальяри» пока не могут договориться
15:13 · Италия. Серия А
​Кварацхелия может пропустить ещё один матч «Наполи»
14:14 · Италия. Серия А
Шомуродов выбрал себе новый европейский клуб 1
13:46 · Россия. Премьер-лига
Булыкин хотел бы вернуть Хвичу в РПЛ 1
12:06 · Италия. Серия А
Рианчо считает, что Хвича Кварацхелия способен заиграть в топовом европейском клубе
12:04 · Россия. Премьер-лига
Каррера считает, что Рассказов мог играть в «Милане» или «Интере»
11:59 · Италия. Серия А
«Интер» скоро начнёт переговоры с Чалханоглу по новому контракту
Все новости
Рекомендуем