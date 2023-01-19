В Италии оценили вероятность ухода Шкриньяра из «Интера»

Центральный защитник «Интера» Милан Шкриньяр всё ещё не определился с будущим.

Руководство «нерадзурри» не первый месяц ведёт переговоры со словаком, но пока безрезультатно. Действующее соглашение Шкриньяра истекает через полгода, и в клубе не хотели бы, чтобы игрок ушёл летом в качестве свободного агента. По информации La Gazzetta dello Sport, 27-летний центрбек может дать ответ на последнее предложение «Интера» в самое ближайшее время, однако прямо сейчас шансы на его уход в нынешнем году оцениваются более чем в 50%.

Интерес к Милану Шкриньяру проявляют «Пари Сен-Жермен», «Челси» и «Тоттенхэм».