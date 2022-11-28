Пальюка надеется, что «Сампдория» спасётся

Экс-голкипер «Сампдории» и миланского «Интера» Джанлука Пальюка переживает за судьбу генуэзского клуба, который опустился в стан аутсайдеров итальянского чемпионата Серии А. Недавно тренером «Сампдории» стал Деян Станкович, после чего команда наконец-то одержала первую победу в сезоне, но пока что «Сампдория» все еще остается в зоне вылета.

- Что я чувствую, смотря на место «Сампдории» в турнирной таблице? Это неприятно. Но звоночки были уже в прошлом сезоне. Я всем сердцем желаю команде найти путь к спасению. Невозможно представить, что «Сампдория» вылетит, - цитирует слова Пальюки ITASportPress.