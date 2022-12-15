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Чемпионат Италии. Серия А

Берешиньски может покинуть «Сампдорию» - им интересуется лидер чемпионата Италии

15 Декабря 2022 • 19:02 Комментировать
Сассуоло
...
Сампдория
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04.01 14:30

Польский защитник Бартош Берешиньски может покинуть «Сампдорию», несмотря на то, что еще недавно он выражал горячее желание помочь команде спасти свое место в высшей лиге Серии А. Им заинтересовался лидер чемпионата - «Наполи».

Возможно, клубы договорятся об обмене, и в обратном направлении проследует Алессандро Дзаноли, уточняет новостное агентство ITASportPress. Для «Сампдории» этот обмен имеет смысл в том плане, что поляк получает большую зарплату, а у клуба сейчас наметились серьезные финансовые проблемы, отражающиеся в его текущем месте в турнирной таблице.

Берешиньски же считает, что несколько перерос команду и хочет поиграть на более высоком уровне. 

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Евро-Футбол.Ру,
Сампдория Наполи Бартош Берешиньски
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САССУОЛО САМПДОРИЯ
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