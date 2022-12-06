Берешиньски: «Сампдория» не может вылететь»

Польский защитник Бартош Берешиньски вернулся в Геную и сразу же принялся стращать итальянских журналистов рассказами о том, как страшно играть против Килиана Мбаппе, после чего дал понять, что теперь будет сражаться за то, чтобы «Сампдория» не вылетела в Серию Б.

- Я очень хочу, чтобы мы остались. Хочется, чтобы клуб решил свои проблемы, хотя мы, как игроки, мало что можем сделать для этого, как ни странно. Я хочу сказать - мы не можем оказаться в Серии Б. Нам надо реагировать, прибавлять. Я хочу поскорее поговорить на эту тему с Деяном Станковичем, а также с партнерами по команде. Верю, у нас получится, - цитирует слова Берешиньски Repubblica.