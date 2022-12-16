«Сампдории» нужен центральный защитник «Црвены Звезды»

У руля «Сампдории» с недавних пор встал сербский специалист Деян Станкович, который ищет пути усиления клуба. Сейчас «Сампдория» занимает только девятнадцатое место в турнирной таблице Серии А. Станкович ищет кадры у себя на родине, и его заинтересовал центральный защитник Александар Драгович - уроженец Сербии, выступающий за австрийскую сборную.

Как сообщает Sky Sports, сегодня представители «Сампдории» встречались с руководством «Црвены Звезды», дабы обсудить детали гипотетической сделки. В прошлом 31-летний Драгович поиграл за такие клубы, как швейцарский «Базель», киевское «Динамо», леверкузенский «Байер», а также в английском «Лестере».