Габбьядини: «Синиша незабываем»

Нападающий генуэзской «Сампдории» Маноло Габбьядини рассказал о своих взаимоотношениях с недавно ушедшим в мир иной Синишей Михайловичем - родившийся в ныне хорватском Вуковаре сербский футболист и наставник скончался от лейкемии две недели тому назад. В прошлом Синиша Михайлович успел и поиграть в «Сампдории», и потренировать генуэзский клуб.

- Он был с нами чуть более года, но это было незабываемо. Синиша - большой человек. Я тепло вспоминаю, как играл в баскетбол с его сыновьями в «Бардоньекке», - цитирует слова Маноло Габбьядини итальянское новостное агентство ITASportPress.