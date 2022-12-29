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Чемпионат Италии. Серия А

Габбьядини: «Синиша незабываем»

29 Декабря 2022 • 20:56 Комментировать
Сассуоло
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Сампдория
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04.01 14:30

Нападающий генуэзской «Сампдории» Маноло Габбьядини рассказал о своих взаимоотношениях с недавно ушедшим в мир иной Синишей Михайловичем - родившийся в ныне хорватском Вуковаре сербский футболист и наставник скончался от лейкемии две недели тому назад. В прошлом Синиша Михайлович успел и поиграть в «Сампдории», и потренировать генуэзский клуб.

- Он был с нами чуть более года, но это было незабываемо. Синиша - большой человек. Я тепло вспоминаю, как играл в баскетбол с его сыновьями в «Бардоньекке», - цитирует слова Маноло Габбьядини итальянское новостное агентство ITASportPress.

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Евро-Футбол.Ру,
Сампдория Синиша Михайлович Маноло Габбьядини
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САССУОЛО САМПДОРИЯ
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