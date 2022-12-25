Станкович поздравил фанов «Сампдории» и пожелал счастливого Рождества

«Сампдория» осела на дне турнирной таблицы итальянской Серии А, команде предстоит очень непростая борьба за выживание, ведь отставание в очках от спасительного места в таблице составляет уже семь очков - это больше, чем команда набрала в пятнадцати матчах первой части сезона. Тем не менее, возглавивший команду по ходу сезона сербский специалист Деян Станкович пытается подбодрить поклонников клуба, отправив им теплое рождественское поздравление.

- Дорогие дорианцы, желаю вам счастливого Рождества. Что касается спорта - будет нелегко, но это возможно. Обещаю, что не будем сдаваться. Обнимаю всех, - цитирует Станковича ITASportPress.