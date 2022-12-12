Эдер: «Если «Сампдория» позовёт, я вернусь»

Бывший футболист «Сампдории» Эдер, в свое время получивший итальянское гражданство и сыгравший за итальянскую команду на чемпионате Европы 2016 года, вскоре после того турнира выпал из формата и уехал в Китай. Сейчас он играет в Бразилии, и, по его словам, мечтает вернуться в Италию - но только в «Сампдорию», и ни в какой другой клуб.

- Когда я покидал Китай, то сказал своему агенту - если будут звонить из Италии, то вернусь только в «Сампдорию». Но со стороны клуба такого интереса не было. Что ж, если клуб еще вспомнит обо мне, о моих голах, об эмоциях, то я готов, - цитирует слова Эдера Il Secolo XIX.