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Чемпионат Италии. Серия А

Эдер: «Если «Сампдория» позовёт, я вернусь»

12 Декабря 2022 • 02:05 Комментировать
Сассуоло
...
Сампдория
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04.01 14:30

Бывший футболист «Сампдории» Эдер, в свое время получивший итальянское гражданство и сыгравший за итальянскую команду на чемпионате Европы 2016 года, вскоре после того турнира выпал из формата и уехал в Китай. Сейчас он играет в Бразилии, и, по его словам, мечтает вернуться в Италию - но только в «Сампдорию», и ни в какой другой клуб.

- Когда я покидал Китай, то сказал своему агенту - если будут звонить из Италии, то вернусь только в «Сампдорию». Но со стороны клуба такого интереса не было. Что ж, если клуб еще вспомнит обо мне, о моих голах, об эмоциях, то я готов, - цитирует слова Эдера Il Secolo XIX. 

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Евро-Футбол.Ру,
Сампдория Эдер
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САССУОЛО САМПДОРИЯ
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