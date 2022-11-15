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Чемпионат Италии. Серия А

Президент «Сампдории» заверил, что до конца сезона смен тренера больше не будет

15 Ноября 2022 • 06:24 Комментировать
Сассуоло
...
Сампдория
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04.01 14:30

В 2022 году «Сампдорией» успели поруководить уже три человека, но нынешнему наставнику, Деяну Станковичу, увольнение не грозит, заверил президент клуба Марко Ланна. Вне зависимости от ситуации, Станкович отработает до конца сезона.

- Это уже не вопрос времени. Он останется с нами до конца сезона, вне зависимости от результатов. Тут есть другая сторона - это уже третий тренер, но ничего не меняется. Может, пора игрокам задать себе вопросы, все ли так с их стороны? Может, пора им перейти на более высокую передачу? - цитирует слова Ланны ITASportPress.

Сейчас «Сампдория» с шестью очками занимает девятнадцатое, предпоследнее место в турнирной таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
Сампдория Деян Станкович Марко Ланна
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САССУОЛО САМПДОРИЯ
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