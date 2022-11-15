Президент «Сампдории» заверил, что до конца сезона смен тренера больше не будет

В 2022 году «Сампдорией» успели поруководить уже три человека, но нынешнему наставнику, Деяну Станковичу, увольнение не грозит, заверил президент клуба Марко Ланна. Вне зависимости от ситуации, Станкович отработает до конца сезона.

- Это уже не вопрос времени. Он останется с нами до конца сезона, вне зависимости от результатов. Тут есть другая сторона - это уже третий тренер, но ничего не меняется. Может, пора игрокам задать себе вопросы, все ли так с их стороны? Может, пора им перейти на более высокую передачу? - цитирует слова Ланны ITASportPress.

Сейчас «Сампдория» с шестью очками занимает девятнадцатое, предпоследнее место в турнирной таблице.