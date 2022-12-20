В «Сассуоло» отреагировали на информацию об интересе «Спартака» к Рожерио

Спортивный директор «Сассуоло» Джованни Росси прокомментировал информацию об интересе «Спартака» к защитнику итальянского клуба Рожерио Оливейре да Силве.

Ранее журналист Андерсиньо Маркес сообщал о том, что «красно-белые» заинтересован в услугах 24-летнего бразильца, чей контракт с «Сассуоло» рассчитан до 2024 года.

«Интерес «Спартака» к Рожерио? Я об этом ничего не знаю», — приводит слова Росси Sport24.

В нынешнем сезоне Рожерио провёл в составе «Сассуоло» 15 матчей, отметившись в них тремя результативными передачами. Портал Transfermarkt оценивает бразильского защитника в 5,8 миллионов евро.