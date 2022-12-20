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В «Сассуоло» отреагировали на информацию об интересе «Спартака» к Рожерио

20 Декабря 2022 • 17:37 Комментировать
Сассуоло
...
Сампдория
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04.01 14:30

Спортивный директор «Сассуоло» Джованни Росси прокомментировал информацию об интересе «Спартака» к защитнику итальянского клуба Рожерио Оливейре да Силве.

Ранее журналист Андерсиньо Маркес сообщал о том, что «красно-белые» заинтересован в услугах 24-летнего бразильца, чей контракт с «Сассуоло» рассчитан до 2024 года.

«Интерес «Спартака» к Рожерио? Я об этом ничего не знаю», — приводит слова Росси Sport24.

В нынешнем сезоне Рожерио провёл в составе «Сассуоло» 15 матчей, отметившись в них тремя результативными передачами. Портал Transfermarkt оценивает бразильского защитника в 5,8 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Сассуоло Рожерио да Силва Трансферы футбола - зима 2023
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САССУОЛО САМПДОРИЯ
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