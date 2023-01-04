Ламмерс: «Горжусь выступать тут после Зеедорфа и Гуллита»

Нидерландский форвард Сэм Ламмерс усилил идущую ко дну в Серии А «Сампдорию», он надеется помочь команде спасти свое место в высшей лиге. Как пояснил Ламмерс, дополнительной мотивацией для него является то, что в этой команде выступали знаменитые его соотечественники - Рууд Гуллит и Кларенс Зеедорф. Было это, конечно, совсем в другие времена, когда «Сампдория» выигрывала трофеи и даже участвовала в финальных матчах европейских турниров.

- Гуллит и Зеедорф - эти великолепные игроки играли тут, и для меня прийти сюда после них - это большой стимул. Я тоже хочу стать важным игроком для клуба, внести свой вклад в его историю, - цитирует Ламмерса итальянское новостное агентство ITASportPress.