«Спартак» нацелился на защитника «Сассуоло»

Защитник «Сассуоло» Рожерио Оливейра да Силва может продолжить карьеру в «Спартаке». Об этом сообщает журналист Андерсиньо Маркес.

По информации источника, помимо московского клуба, в услугах 24-летнего футболиста также заинтересована французская «Ницца».

Действующий контракт Рожерио с итальянским клубом рассчитан до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает бразильца в 5,8 миллионов евро.

В нынешнем сезоне защитник провёл за «Сассуоло» 15 матчей, отметившись в них тремя результативными передачами.

Ранее сообщалось, что «Спартак» ведёт переговоры по трансферу полузащитника «Хетафе» Неманьи Максимовича. За игрока сборной Сербии «красно-белые» предлагают 3 миллиона евро.