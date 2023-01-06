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Чемпионат Италии. Серия А

Нёйтинк: «Я тут из-за Станковича»

06 Января 2023 • 06:50 Комментировать
Сассуоло
1:2
Сампдория
окончен

Новобранец «Сампдории» Брам Нёйтинк поведал, что главным стимулом принять приглашение от клуба для него стала фигура наставника команды - сербского специалиста Деяна Станковича. Деян только-только возглавил команду, но уже обозначил прогресс - в частности, в прошедшем туре «Сампдория» обыграла на выезде «Сассуоло».

- Я выбрал «Сампдорию», потому что считаю ее большим клубом. И мне очень нравится город. А также фанаты. Уверен,  нас все получится, я хочу помочь команде. Мне очень нравится тренер, он позвонил мне и сказал, что я нужен команде. После этого я не мог отказать. Клуб переживает непростое время, но мы справимся, - цитирует футболиста итальянское новостное агентство ITASportPress.

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Евро-Футбол.Ру,
Сампдория Деян Станкович Брам Нёйтинк
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