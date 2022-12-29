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Чемпионат Италии. Серия А

Габбьядини: «Лично мне эта пауза помогла»

29 Декабря 2022 • 21:48 Комментировать
Сассуоло
...
Сампдория
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04.01 14:30

После паузы, связанной с проведением чемпионата мира в Катаре, итальянская Серия А снова опускается в водоворот встреч и поединков - «Сампдории» предстоит напряженная борьба за спасение своей прописки в высшей лиге итальянского футбола. Нападающий клуба Манло Габбьядини готов забивать и вносить свой вклад в успехи «Сампдории» - он пояснил, что эта пауза помогла ему получше восстановиться:

- Проблема голов у «Сампдории» есть, но она будет решаться. Я был травмирован, мне нужно было время, чтобы набрать оптимальные кондиции. И эта пауза оказалась для меня идеальной в этом смысле, - цитирует игрока итальянское новостное агентство ITASportPress.


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Евро-Футбол.Ру,
Сампдория Маноло Габбьядини
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САССУОЛО САМПДОРИЯ
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