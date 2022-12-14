Президент Федерации футбола Италии поддержал Виалли

Руководитель Федерации футбола Италии Габриэле Гравина высказался в поддержку Джанлуки Виалли, покинувшего пост в сборной из-за проблем со здоровьем.

«Джанлука — главный герой сборной Италии и будет им в будущем. Благодаря его необычайной силе духа и привязанности всей семьи, я уверен, что он скоро вернется», — цитирует Гравину Football Italia. Функционер отметил, что известный в прошлом футболист может рассчитывать на поддержку каждого в сборной Италии.

Напомним, что бывший игрок «Ювентуса» с 2017 года борется с раком поджелудочной железы. Находясь в должности координатора национальной команды, Виалли стал победителем Евро-2020.