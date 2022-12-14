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Чемпионат Италии. Серия А

Президент Федерации футбола Италии поддержал Виалли

14 Декабря 2022 • 18:53 Комментировать (1)
Сассуоло
...
Сампдория
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04.01 14:30

Руководитель Федерации футбола Италии Габриэле Гравина высказался в поддержку Джанлуки Виалли, покинувшего пост в сборной из-за проблем со здоровьем.

«Джанлука — главный герой сборной Италии и будет им в будущем. Благодаря его необычайной силе духа и привязанности всей семьи, я уверен, что он скоро вернется», — цитирует Гравину Football Italia. Функционер отметил, что известный в прошлом футболист может рассчитывать на поддержку каждого в сборной Италии.

Напомним, что бывший игрок «Ювентуса» с 2017 года борется с раком поджелудочной железы. Находясь в должности координатора национальной команды, Виалли стал победителем Евро-2020.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Италии Джанлука Виалли Габриэле Гравина
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САССУОЛО САМПДОРИЯ
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Комментарии (1)
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overkill666
14 Декабря 2022 в 19:00
блиииин. мне чет думалось он уже победил болезнь проклятую... здоровье легенде!
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