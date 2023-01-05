Станкович посвятил победу Синише Михайловичу

В Италии возобновились матчи чемпионата, «Сампдория» съездила в госте к «Сассуоло», неожиданно сумев разжиться там очками - и не одним, а всеми тремя. «Сампдория» выиграла первый матч в году впервые с 2016 года.

Сербский наставник Деян Станкович очень доволен подобным свершением, а победу клуба он посвятил его бывшему футболисту и тренеру - Синише Михайловичу. После второго гола он поднял голову и продолжительно взглянул на небо - телекамера эффектно показала этот момент.

- Это «Сампдория», которую хочу видеть я и наши болельщики. Если мы будем играть все время так, как против «Сассуоло», возможно изменить ситуацию. Эта победа - сигнал о переменах. Да, после второго гола я посмотрел на небо, вы знаете, кому был адресован этот взгляд и кому я посвящаю эту победу, - цитирует Станковича итальянское новостное агентство ITASportPress.