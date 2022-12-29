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Чемпионат Италии. Серия А

Габбьядини: «Конечно, мы верим в спасение»

29 Декабря 2022 • 21:32 Комментировать
Сассуоло
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Сампдория
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04.01 14:30

Генуэзская «Сампдория» набрала лишь шесть баллов в пятнадцати прошедших туров, клуб является одним из главных претендентов на вылет в Серию Б, однако с этим не вполне согласны его основные игроки. В частности, Маноло Габбьядини выразил уверенность в том, что «Сампдория» спасет свое место в элите итальянского футбола.

- Конечно, мы верим в спасение. Я думаю, что пример «Салернитаны» в прошлом году должен вдохновлять нас. У нас остаются еще 23 тура. Все возможно. Мы будем стараться. Немедленно, - цитирует слова Маноло Габбьядини итальянское новостное агентство ITASportPress.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Сампдория Маноло Габбьядини
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САССУОЛО САМПДОРИЯ
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