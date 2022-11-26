Бывший вратарь «Сампдории»: «Станковичу придётся сотворить чудо»

Экс-голкипер «Сампдории» и миланского «Интера» Томмазо Берни переживает за судьбу генуэзского клуба, который опустился в стан аутсайдеров итальянского чемпионата Серии А. Недавно тренером «Сампдории» стал Деян Станкович, и Берни считает, что тому придется сотворить чудо, дабы сохранить прописку для Генуи в Серии А. Напомним, что другой генуэзский клуб, «Дженоа», вылетел в Серию Б в прошлом сезоне.

- Мне очень жаль «Сампдорию». Там я чувствовал себя очень хорошо, там отличные фанаты. Но структура клуба хромает, нет базиса, достаточного для выступлений в Серии А. Я хорошо знаю Станковича, он мой друг, но сейчас он зале в очень опасное мероприятие. Ему придется сотворить чудо. Надеюсь, у него получится, - цитирует слова Берни TMW.