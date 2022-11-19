Станкович заверил, что сделал правильный выбор с «Сампдорией»

Сербский специалист Деян Станкович, который возглавил по ходу сезона генуэзскую «Сампдорию», считает, что он сделал правильный выбор и не сомневается в этом.

- Уверен ли я в этом выборе? Абсолютно. Даже сейчас уверен. Я принимал решение, зная обо всех проблемах «Сампдории». Перерыв подоспел в удачный для нас момент, потому что сейчас можно разобраться со всем обстоятельно. Мы не должны падать духом из-за одной неудачи. Надо обрести уважение к самому себе. В прошлом году я с «Црвеной Звездой» уступал пять очков «Партизану» перед перерывом, но во второй части сезона мы не проиграли ни одного матча и выиграли титул, - цитирует Станковича La Gazzetta Dello Sport.