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Чемпионат Италии. Серия А

Станкович заверил, что сделал правильный выбор с «Сампдорией»

19 Ноября 2022 • 05:39 Комментировать
Сассуоло
...
Сампдория
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04.01 14:30

Сербский специалист Деян Станкович, который возглавил по ходу сезона генуэзскую «Сампдорию», считает, что он сделал правильный выбор и не сомневается в этом.

- Уверен ли я в этом выборе? Абсолютно. Даже сейчас уверен. Я принимал решение, зная обо всех проблемах «Сампдории». Перерыв подоспел в удачный для нас момент, потому что сейчас можно разобраться со всем обстоятельно. Мы не должны падать духом из-за одной неудачи. Надо обрести уважение к самому себе. В прошлом году я с «Црвеной Звездой» уступал пять очков «Партизану» перед перерывом, но во второй части сезона мы не проиграли ни одного матча и выиграли титул, - цитирует Станковича La Gazzetta Dello Sport.

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Евро-Футбол.Ру,
Сампдория Деян Станкович
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САССУОЛО САМПДОРИЯ
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